LTO Noord: wantrouwen onder boeren wordt aangewakkerd door vaag stikstofbeleid

"Er is keer op keer onduidelijkheid. Eerst was er een lijst met grootste vervuilers die niet bleek te kloppen. Toen was er verwarring over de modellen die gebruikt worden. Dan kwam nog het zogeheten stikstofkaartje dat ook vaag was. En nu dit weer. Er is heel veel onduidelijkheid en dat wakkert het wantrouwen dat er leeft onder de boeren alleen maar aan.", zo zegt Bruin tegen RTV Noord.

Bruins vervolgt: "Of ik blij ben met de verwarring en de verdeeldheid die ontstaat door alle onduidelijkheid? Nee, want ik ben op zoek naar oplossingen. Natuurlijk is het mooi als de reductiedoelstellingen naar beneden worden bijgesteld. Maar op de eerste plaats moet er een eerlijk debat over het stikstofbeleid worden gevoerd. Er wordt gezegd dat boeren het stikstofprobleem ontkennen. Maar dat is niet zo; we willen meedenken over oplossingen, maar daar wordt weinig mee gedaan."