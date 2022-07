Zuidwest Drenthe kan rekenen op flinke uitbreiding van elektriciteitsnetwerk

Netbeheerders TenneT, Enexis en Rendo gaan nieuwe hoog- en middenspanningsstations bouwen in Zuidwest Drenthe. Daarmee hopen de partijen de problemen die het elektriciteitsnet ondervindt op te lossen.

De stations komen bij bedrijventerrein Riegmeer in Hoogeveen, Wijster en in Meppel. Bij Zwolle komt er nog een vierde post. De uitbreiding is nodig om de capaciteit van het stroomnet te vergroten. Het komt namelijk steeds vaker voor dat bijvoorbeeld een groot bedrijf of zonnepark niet meer aangesloten kan worden op het netwerk. Ook het terugleveren van energie zorgt nog weleens voor problemen.

"Het uitbreiden van het elektriciteitsnet is een enorme opgave in Noord-Nederland", legt Annemiek Berends, hoofd planologie namens TenneT Noord-Nederland uit. "Dit is een belangrijke stap om meer initiatieven mogelijk te maken in de toekomst." Het plan is dat de stations in 2026 of 2027 af zijn.

Kabels

De aanpassingen zijn vooral nodig om de grotere jongens aan te sluiten waar nu geen capaciteit voor is. Volgens TenneT verandert er voor particulieren weinig. "Mensen die zonnepanelen willen gebruiken of een elektrische auto aanschaffen kunnen gewoon gebruik maken van het net. Het zijn voornamelijk de grote klanten zoals bedrijven die nu geen aansluiting kunnen krijgen", aldus Berends.

De eerste plannen worden inmiddels voorbereid. De gemeenten Hoogeveen, Midden-Drenthe, Meppel en Zwolle hebben aangegeven te helpen om alles soepel te laten verlopen. Naast de bouw van nieuwe hoog- en middenspanningsstations, wordt er 60 kilometer aan ondergrondse kabel aangelegd. Dat is nodig om de stations aan te sluiten op elkaar en het landelijke net.

Het station in Hoogeveen krijgt een rechtstreekse verbinding met de locatie in Wijster. De gemeente Midden-Drenthe en Attero werken de plannen verder uit. In Meppel komt de post op een nog te bepalen locatie bij bedrijventerrein Noord langs de A32. Via een ondergronds kabels wordt er een verbinding gemaakt met Zwolle.

Flinke investering

Na de zomer worden alle omwonenden geïnformeerd. Waar de ondergrondse kabelverbindingen precies komen te liggen is nog in onderzoek. Via informatiebijeenkomsten worden de betrokkenen op de hoogte gehouden zegt TenneT. Als de aanpassingen doorgang vinden dan kunnen op enkele plekken zelfs hoogspanningsmasten weg, zoals Tussen Hoogeveen en Dedemsvaart.