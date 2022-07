OM wil drie jaar cel voor moeder die verdacht wordt van poging tot doodslag baby

Na de straf zou de vrouw naar een kliniek moeten voor een op maat gesneden behandeling, aldus de officier van justitie. "Alvorens ze naar de kliniek gaat, moet ze met een celstraf afrekenen. Het kindje had het leven kunnen laten. Deze zaak is té ernstig."

Het drie weken oude baby'tje werd op 19 september opgenomen in het Emmer ziekenhuis omdat ze erg moest overgeven. Daar werden ernstig hersenletsel en gebroken ribbetjes geconstateerd. Zowel de moeder als haar vriend hadden hiervoor geen uitleg. Daarop schakelde de arts de politie en Veilig Thuis in.

Toen het stel tijdens het politieonderzoek werd afgeluisterd sprak de vrouw over een mogelijke aanhouding en of zij zichzelf beter zou aangeven. Ze had aan haar zussen verteld dat ze het kind per ongeluk had laten vallen. Ze had haar baby meerdere keren hard tegen het hoofdje geslagen, op de grond laten vallen en daarbij op haar borstkastje gedrukt.