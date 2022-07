Bouw Hotel en Resort De Hondsrug bij Gasselte uitgesteld tot 2023

Toeristen die willen overnachten bij het nieuwe Hotel en Resort De Hondsrug in Gasselte moeten nog even geduld hebben. De bouw van het vakantiepark langs de N33 is uitgesteld tot het najaar van 2023 en nog een jaar later gaan de deuren naar verwachting open.

De bouw vindt later plaats dan waar exploitant Dormio Resorts en Hotels in eerste instantie op hoopte. Dat komt volgens Dormio met name door de onzekere situatie in de wereld, vanwege de oorlog in Oekraïne, het nog altijd sluimerende coronavirus, de gestegen rente en hoge bouwprijzen,

De precieze startdatum wordt later bekend en hangt volgens commercieel directeur Ben Suers vooral af van de verkoop van de vakantiewoningen. Tot nu toe is er voor zo'n vijf woningen een koper gevonden.

Zodra er rond de 24 verkocht zijn, kan de eerste schop de grond in. "We gaan het resort in twee fases bouwen. Eerst 35 woningen en het hotel, daarna de overige 35 vakantiehuizen", legt Suers uit.