Boete en rijontzegging voor tractorbestuurder die dodelijk ongeluk veroorzaakte

Een 54-jarige man uit Nieuweroord die op 22 juli 2020 met een landbouwtrekker een dodelijk ongeval in Wijster veroorzaakte, is door de rechtbank in Assen veroordeeld tot een boete van 1250 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar.

Bij het dramatische ongeluk kwam een 53-jarige motorrijder uit Bruntinge om het leven.

De tractorbestuurder uit Nieuweroord reed op die dag voor een opdrachtgever op een tractor. Hij wilde vanaf het bouwland via een landweg de rijbaan oprijden. Daar kwam hij in botsing met de motorrijder. Die reed op zijn motor op de Westerhaarweg in Wijster en kon de tractor niet meer ontwijken. Hij was op slag dood.

Uitzicht belemmerd

Vanaf het bouwland was het uitzicht belemmerd door bomen en struiken. Bij het opdraaien op de weg was een deel van de voorlader al op de rijbaan toen de motorrijder kwam aanrijden. Onderzoek wees uit dat de vorken van de tractor bij het uitrijden bijna een meter boven de weg hingen.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft de Nieuweroorder 'aanmerkelijk onvoorzichtig' gereden. "Hij had andere keuzes kunnen maken." De vorken hadden volgens de rechtbank hoger gehangen kunnen worden. Ook had hij met de tractor achteruit kunnen rijden of een uitrit aan de andere kant van het perceel kunnen nemen.

Dader betuigt spijt

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden behalve een jaar voorwaardelijke rijontzegging ook een taakstraf van 180 voor de Nieuweroorder. Maar daar ging de rechtbank niet in mee.

Temeer omdat de Nieuweroorder na het ongeluk contact had opgenomen op met de nabestaanden van het slachtoffer en spijt had betuigd.

Ook hield de rechtbank rekening met de oudheid van de zaak en met het feit dat de man zijn rijbewijs vanwege zijn thuissituatie niet kan missen.