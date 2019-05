Sprezzatura: Onbekende Italiaanse schatten in het Drents Museum

De eenwording van het huidige Italië in 1861 is door het museum als startpunt genomen voor de tentoonstelling. De schilderijen zijn niet onder één groep of stroming onder te brengen.Toch hebben de schilders wel degelijk een gemene deler: 'sprezzatura'. Het is een oud Italiaans woord met meerdere betekenissen, maar betekent iets met zoveel zwier en speels gemak doen, dat de overtuigingskracht er vanaf spat.De kracht van de schilders ligt in de wijze waarop zij hun frisse ideeën, nieuwe stijlen en experimentele technieken verweven met eeuwenoude artistieke tradities. Met een flinke dosis lef, genialiteit en virtuositeit schilderen ze hun land Italië, met al zijn mooie kanten en uitdagingen.Voor conservator Willemijn Lindenhovius is de tentoonstelling haar droomproject. Vanaf jongs af aan heeft ze iets met het land. Ze ging er vaak naar toe en heeft er ook een tijd in het Toscaanse Siena gestudeerd."Ik ben vanaf mijn geboorte heel veel in Italië geweest. Ik kon eigenlijk niet kiezen. Ga ik Italiaans studeren of kunstgeschiedenis studeren? Ik heb maar een kwartje opgegooid, maar voor mij komt nu heel veel samen op een hele mooie manier", aldus een stralende Lindenhovius.Het werk 'Slapend meisje' van de schilder Federico Zandomeneghi is voor Lindenhovius het hoogtepunt van de tentoonstelling. "Voor mij is dit schilderij de realisatie van het woord sprezzatura. Je ziet met waanzinnig snelle penseelstreken, hele mooie schwung zit er in, hoe mooi hij die details op de achtergrond heeft geschilderd. Dit is gewoon Sprezzatura."Op de tentoonstelling zijn 69 schilderijen te zien van meer dan 40 Italiaanse kunstenaars. Vanaf zondag 2 juni gaan de deuren van het Drents Museum open voor het publiek. De schilderijen zijn te zien van 2 juni tot en met 3 november.