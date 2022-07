Wijkje in Coevorden zit al vier jaar lang in een 'houtstofcrisis'

Het bedrijf PreZero, waar HDF Recycling en GreenBlocks deel van uitmaken, geeft een geschreven statement af over de langlopende kwestie:

"We vinden het erg vervelend dat onze activiteiten in Coevorden overlast veroorzaken. Dat is zeker niet onze bedoeling. We werken juist aan een duurzame toekomst. Bijvoorbeeld door van afvalhout weer bruikbare palletblokken te maken.

Nadat we tijdens de opstartfase klachten kregen over stof en geluid, hebben we regelmatig contact gehad met omwonenden en de gemeente. Op basis daarvan hebben we maatregelen genomen. Want we zijn graag een goede buur. We hebben bijvoorbeeld geluidsdempers geplaatst en motoren geïsoleerd. We voldoen in ieder geval ruimschoots aan wet- en regelgeving als het gaat om stof en geluid.