Uitgaansleven moet veiliger in Coevorden

Jongeren vinden dat ze niet veilig kunnen uitgaan in de gemeente Coevorden. Dat signaal werd vandaag afgegeven door de PvdA in Coevorden. Het gaat om een advies van de jongerenraad die eerder in mei is uitgekomen.

Burgemeester Renze Bergsma zegt toe dat de gemeente gaat onderzoeken wat moet gebeuren om de veiligheid te verbeteren, zodat jongeren niet meer worden lastig gevallen tijdens het uitgaan.

De burgemeester geeft aan in goed contact te staan met het centrummanagement, de jongerenraad en de politie. "Ik heb niet de indruk dat men zich ernstig onveilig voelt, want daar hebben we een gesprek over gehad", aldus de burgemeester.

Geen taxi's

PvdA-raadslid Albert Lubbelinkhof komt zelf uit de horeca en is altijd betrokken gebleven bij de horeca. "Je hoort ook dat er geluidsoverlast is na sluitingstijd omdat er geen taxi's rijden wanneer mensen naar huis willen", vertelt het raadslid. "Daarom komen er ook minder mensen naar Coevorden om te stappen, want je komt er niet meer weg. Dat kan toch niet."

Daarin is de burgemeester heel duidelijk: "Ik wil kijken of we de situatie kunnen verbeteren wat betreft veiligheid, maar het regelen van vervoer voor horecagelegenheden? Dat is niet aan de gemeente. Dat kunnen de ondernemers zelf doen of de ouders, het is een kans voor de commerciële partijen."

Aanleiding

De jongerenraad kreeg signalen binnen van leeftijdsgenoten dat in de lokale horeca en grotere feestjes in de gemeente jonge meisjes werden gedrogeerd en dat er vaak sprake is van ongewenste aanrakingen.

"Zo werd er onlangs een meisje gedrogeerd op een festival en ze werd teruggevonden in een weiland", vertelt Roy. De jongerenraad heeft gecontroleerd of deze en andere verhalen kloppen en zijn door in gesprek te gaan met deze mensen achter nog veel meer praktijkvoorbeelden gekomen. "Helaas moeten we bevestigen dat de verhalen kloppen en het is een probleem in de gemeente Coevorden", zegt de voorzitter.

(Jeugd)boa

Meer handhaving is iets waar de PvdA en de Jongerenraad om vragen. In de vorm van (jeugd)boa's. Waar de PvdA stelt dat er een rechtstreeks verband is tussen meer handhaving en aantallen bezoekers. pleit de jongerenraad ook voor een jeugdboa. "Zo iemand is namens de handhaving verantwoordelijk om overlast door jongeren te signaleren, maar ook om in gesprek te blijven met jongeren", legt Roy uit.

Zelf is hij toezichthouder met taakaccent Jeugd in Stadskanaal en spreekt uit ervaring. Volgens Roy wordt overlast minder omdat problematiek eerder geconstateerd wordt. "Ik merk dat het positieve meerwaarde heeft. Een jeugdboa komt vaak voordat er problemen zijn en daardoor krijg je makkelijker gedragsveranderingen voor elkaar bij de jeugd."

Gerichte plannen voor de toekomst