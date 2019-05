Doorsteek tussen Nortica en Serenga in Wildlands bijna klaar

"Dat was vanaf het begin al zo, dat mensen graag een doorsteek willen tussen Nortica en Serenga", zegt projectleider Jan Minze Zomer. Voorheen liepen mensen naar Nortica en weer terug om de andere werelden van Wildlands te ontdekken.Maar dat is vanaf halverwege juni helemaal anders. Voor de doorsteek heeft het park twee van de vier ijsberen weg moeten doen. Het ijsberenverblijf is kleiner geworden, want daar lopen de mensen straks via een brug doorheen, naar de tunnel die naar Serenga gaat. Dat stuk wordt tevens het nieuwe pinguïnverblijf.Aan de linkerkant zijn twee panorama-ramen te zien, waar de ijsberen straks achter lopen. "Dan kan je echt zien hoe ze eruit zien van dichtbij", zegt Zomer. "We hebben wel wat voorzorgsmaatregelen genomen door middel van stroomdraad. Het is nog wel spannend, het is ook afwachten hoe ze op de pinguïns ernaast reageren, die komen ze in het wild niet zo vaak tegen."In de tunnel zijn verschillende decorateurs bezig met het 'shapen' van de rotsen. "Dit wordt een bergpas tussen Nortica en Serenga", legt Peter Mulder uit. "We brengen piepschuim in stukken aan en dan een laag beton. Als dat opgedroogd is, nog een laag beton. Als dat bijna uitgehard is dan beginnen we er lagen en krassen in te maken."Om de overgang van het kille, koude Nortica naar het warme Serenga vloeiend te maken wordt er gewerkt met verschillende rotskleuren. "Daar wordt ie lichter", wijst Mulder naar de Nortica-kant. "En daar worden de stenen warmer, zodat je natuurlijk Serenga in gaat en andersom."Zomer kan niet wachten tot de doorsteek overgaat. "Hoe eerder, hoe beter", lacht de projectleider.