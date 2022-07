Man rijdt in Assen door rood en botst tegen scooterrijdster: boete

Een 65-jarige man uit Groningen die op 14 juni vorig jaar in Assen een ongeval met een 19-jarige scooterrijdster veroorzaakte is vandaag door de rechtbank van Assen veroordeeld tot een boete van 750 euro.

Het Openbaar Ministerie (OM) had een taakstraf van 90 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar tegen de man geëist, maar daar ging de rechtbank niet in mee.

De Groninger automobilist stond op die ochtend op de kruising van de Groningerstraat met de Europaweg-Noord in Assen voor de verkeerslichten te wachten. Toen het sein voor afslaand verkeer op groen sprong, dacht hij dat dat voor hem gold. Hij trok op en zag daarbij de scooterrijdster over het hoofd.

De vrouw op de scooter had wél groen licht gekregen en begaf zich al op de kruising. Een botsing met de de auto van de Groninger was het gevolg. Ze hield aan het ongeval een hersenschudding, wonden aan het gezicht en enkelletsel over. Vanwege het letsel kon ze wekenlang niet lopen of werken.