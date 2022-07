Tbs met twee jaar verlengd voor man die zich in Emmen schuldig maakte aan poging moord op agent

De tbs van de 43-jarige Bert B. uit Groningen, die in oktober 2018 met twee messen in Emmen een agent aanviel en bedreigde, moet met twee jaar worden verlengd. Dat oordeelde de rechtbank van Assen vandaag.

B. werd in juli 2019 wegens poging tot moord op de agent door de rechtbank veroordeeld tot dertig maanden celstraf en tbs met dwangverpleging. De uitspraak was destijds gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

De Groninger was suïcidaal toen hij op 10 oktober in een instelling voor begeleid wonen in Emmen met twee messen een agent aanviel en bedreigde. Hij hoopte dat de agent hem zou doodschieten. De politiekogels verbrijzelden zijn been.

Stappen gezet

Hij verblijft op dit moment in de Van Mesdagkliniek in Groningen, waar hij volgens deskundigen mooie stappen heeft gezet. Maar volgens de deskundigen blijft intensieve behandeling voor de duur van twee jaar nodig om een mogelijke terugval in zijn gedrag te voorkomen.

In het verleden gebruikte B. vaak heroïne, maar de zucht naar harddrugs zou hij onder controle hebben sinds hij in de kliniek verblijft. Ook werkt hij mee met behandelaars en neemt hij de medicatie die hem rustig houdt.

Volgens deskundigen reageert B. vaak impulsief, lijdt hij aan faalangst en heeft hij een autistische stoornis. "Maar het mooie is dat er met hem goed te praten en te overleggen valt", stelde een aanwezige deskundige op zitting.

Mogelijk verlof volgend jaar

Mogelijk is er vanaf medio volgend jaar onbegeleid verlof mogelijk voor B., die vanaf april dit jaar af en toe - en enkel onder begeleiding - de tbs-kliniek mag verlaten voor een boodschap of een wandeling. Pas daarna zullen stappen worden gezet richting het doorstromen naar 'buiten de muren van de tbs'.

"Ik had liever maar één jaar tbs-verlenging gehad, maar ik accepteer wat u besluit", zei hij vandaag tegen de rechters. Hij beloofde de rechters dat hij de positieve lijn die hij laat zien blijft voortzetten.

De kans op herhaling wordt op 'hoog' geschat als de tbs voor B. te vroeg zou worden beëindigd. "Zeker gezien zijn prille afscheid van de harddrugs", zei de rechter.