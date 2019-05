'Viersterrenhotel voor een koolmees'

In plaats van brieven of kranten, vond boswachter Pauline Arends een koolmezennestje in haar brievenbus. De eitjes zijn inmiddels uitgebroed en de jonge mezen zullen over niet al te lange tijd uitvliegen.

De brievenbus kreeg ze van haar broer. "Ik heb het me niet zo gerealiseerd, maar voor een koolmees is dit een viersterrenhotel." Toch is Arends ook weer niet echt verbaasd. "Koolmezen zijn heel vindingrijk, ze kunnen bijvoorbeeld ook in buizen zitten. Het maakt niet uit, ze vinden allerlei mooie plekjes."Om het gezin koolmees te sparen heeft Arends een tweede brievenbus gekregen van een vriendin. Op de eerste brievenbus zit een briefje: "Deze brievenbus is gekraakt door een koolmees en mevrouw koolmees heeft inmiddels haar eerste eitje gelegd. Wilt u zo vriendelijk zijn de post in de groene brievenbus achter te laten?"Arends is 'wel een beetje trots' op haar gasten. De postbodes vinden het ook leuk en werken graag mee. "Eigenlijk is het dus allemaal perfect verlopen."