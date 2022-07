Mondriaan Fonds waardeert Into Nature en geeft subsidie

Het Mondriaan Fonds over Into Nature: "De commissie is positief over de artistiek en inhoudelijke visie van Into Nature waarbij urgente thema's worden geagendeerd via aansprekende kunstenaarspraktijken. De commissie waardeert de wijze waarop de organisatie zich heeft ontwikkeld vanwege de recente aanstelling van een nieuwe curator (artistiek leider Hilde de Bruijn) die er in de ogen van de commissie in slaagt inhoudelijke verdieping in de visie aan te brengen."