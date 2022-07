Taakstraf voor Meppeler voor veroorzaken ernstig ongeluk Havelte met te veel alcohol in bloed

Een 29-jarige man uit Meppel is door de rechtbank in Assen tot een taakstraf van 140 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van anderhalf jaar jaar veroordeeld, voor het veroorzaken van een ernstig ongeluk op de N371 bij Havelte op 13 oktober 2019.

De man had te veel alcohol in zijn bloed en had zijn focus niet meer op de weg, aldus de rechtbank. Zij vindt bewezen dat hij onoplettend en onvoorzichtig heeft gereden.

De Meppeler stapte met 3,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed en met te weinig slaap achter het stuur. Bovendien reed hij te snel over de N371 van Meppel naar Havelte. Hij reed minimaal 100 kilometer per uur op de weg waar maximaal 80 kilometer is toegestaan.