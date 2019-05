Buitenlandse kampeerders (nog) niet vaak naar Drenthe

Vorig jaar bezochten volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ruim 1,2 miljoen kampeerders uit het buitenland een Nederlandse camping. Verreweg de meeste toeristen zochten de kustprovincies Zuid- en Noord-Holland en Zeeland op.Alleen in de provincie Utrecht kwamen minder buitenlandse kampeerders dan in Drenthe. In buurprovincies Groningen (34.000), Friesland (55.000) en Overijssel (35.000) kwamen ook meer buitenlanders kamperen dan in onze provincie.Projectmanager Yvonne Cornax van Marketing Drenthe vindt het niet gek dat de buitenlandse toerist onze provincie nog niet zo vaak opzocht. "De vroegere Nederlandse campagnes waren vooral gericht op de kust, de steden en Hollandse iconen. Daarnaast richtten we ons in Drenthe op binnenlandse toeristen.", vertelt Cornax.Marketing Drenthe hoopt en verwacht wel dat die cijfers in de komende jaren zullen veranderen en er meer buitenlanders naar Drenthe komen. Momenteel lopen er campagnes over Drenthe als vakantiebestemming in Vlaanderen en Duitsland. Cornax: "Onze provincie is van oudsher een binnenlandse vakantiebestemming. Buitenlanders trokken vooral naar de kust en Amsterdam. Maar andere gebieden in Nederland worden steeds populairder en Drenthe gaat daarop meeliften."De groei van het aandeel buitenlandse toeristen in Drenthe is al te zien. Waar de verhouding binnenlandse en buitenlandse bezoekers nog 90-10 was, is dat nog al 85-15. "De overnachtingen van met name de buitenlandse gasten stijgt sterk. In de afgelopen vijf jaar is die met maar liefst 75 procent gestegen versus 49 procent landelijk", legt Cornax uit.Het kamperen blijft volgens Marketing Drenthe nog wat achter, maar campings kunnen daar wel op inspelen. Met name het aandeel Duitse gasten ligt al hoog. Campings zouden door te investeren in een Duitse website het aantal Duitsers dat komt kamperen kunnen stimuleren.