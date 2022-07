Boeren voelen zich gehoord op gemeentehuis Midden-Drenthe

De boeren uit de gemeente Midden-Drenthe kijken terug op een goede avond op het gemeentehuis in Beilen. Vanavond kwam een groep van zo'n zestig boeren op bezoek voor gesprekken met raadsleden, wethouders en burgemeester Cees Bijl. "We voelen ons gehoord, dat is heel fijn. Nu moet de gemeente er nog iets mee doen", zegt melkveehouder Niek Hunse.

"Sommige mensen hebben namelijk helemaal geen idee", zegt Hunse stellig. "Ik hoorde vanavond iemand zich afvragen of het mogelijk is als elke boer 10 of 15 procent van het vee inlevert. Maar dan kun je helemaal niet meer rondkomen als boer. Daarom is zo'n avond als dit heel mooi. Je kunt het probleem uitleggen aan de hand van lokale voorbeelden. Aan de hand van mijn eigen boerderij. Soms schrokken de raadsleden wel van onze verhalen, maar dat is goed."

Hunse hoopt dat zijn verhaal bij de bestuurders en raadsleden beklijft. "Zodat ze de volgende keer bij een overleg niet praten namens hun partij of gemeente, maar vanuit de praktijkverhalen die ze vandaag gehoord hebben." Twee weken geleden nam de gemeente een motie aan die steun uitsprak naar de boeren. "De intenties zijn dus goed, dat bleek vanavond ook weer. We voelen ons echt gehoord. Nu moeten ze er nog iets mee doen in de praktijk. Eigenlijk gaat de gemeente er niet over, maar elke keer met de trekker afreizen naar Den Haag heeft ook geen zin. Ik denk dat het veel beter is om bij deze lokale politiek aan de bel te rammelen. Dan moet de boodschap vanaf hier nu naar het Rijk."

Kunstmest inkopen

Ook akkerbouwer Jeffrey Prins kijkt terug op een vruchtbare avond, waarop hij alvast één misvatting uit de wereld haalde. Hij is misschien geen veehouder, maar het probleem gaat hem wel degelijk aan. "We zijn één sector en werken volop samen", aldus Prins. "Dat is juist het mooie aan boeren in Midden-Drenthe. Ik gebruik bijvoorbeeld alle mest van Nieks (Hunze, red.) melkvee."

"Ik vind het ook heel belangrijk dat we even kijken naar wat de afgelopen jaren is gebeurd", vervolgt Prins. "De kringlooplandbouw werd als dé oplossing gepresenteerd en ik durf wel te zeggen dat wij als boeren in Midden-Drenthe daar de allerbeste in zijn geworden. Maar wat moet ik doen als de melkveehouder in de buurt waar ik mijn mest haal, ermee stopt? Duur kunstmest inkopen van ver weg, waarvan de grond alleen maar verzuurt? Daar heb ik geen trek in. Daarom is dit een goede bijeenkomst, want ik ben soms wel bang dat ze vergeten welke veranderingen we allemaal al gemaakt hebben en hoe krom het zou zijn om sommige dingen te veranderen."

Voorbeeldgemeente

"Het was gezellig", vat wethouder Rico Schans de avond samen. "Er was een goede en gemoedelijke sfeer en een mooie opkomst. Daar zijn we heel blij mee." Het signaal wat Schans opving van de boeren was volgens hem eensgezind. "Ze willen vooral behandeld worden als mens, en meedenken over de oplossing. Dat is de kernboodschap die ik heb opgevangen."