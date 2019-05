Nieuw college GS Drenthe aan de slag

De leden werden met een overgrote meerderheid gekozen, al stemden bij drie gedeputeerden een paar Statenleden tegen of onthielden zij zich van stemming.Formateur Cees Bijl van het nieuwe college: "Dit is niet de oude coalitie en GroenLinks komt erbij." Bijl doelt hiermee onder meer op dat het een coalitieakkoord op hoofdlijnen is. "Dit Drentse parlement bestaat uit twaalf partijen. Die gaan we als coalitie niet uitsluiten, we hebben niet alles dichtgetimmerd.""Er is een nieuwe investeringsagenda van 50 miljoen euro. We hebben niet opgeschreven waar het geld aan uitgegeven moet gaan worden. Dat gaan we samen met de Staten bedenken. Bovendien met nieuwe partijen als Partij voor de Dieren maar vooral Forum voor Democratie ontstaat er een nieuwe dynamiek", aldus Cees Bijl.Thomas Blinde van Forum voor Democratie heeft een dubbel gevoel bij het nieuwe college. "Uw akkoord laat zich lezen als een reclamefolder, het is voor iedereen iets en aan iedereen gaat tegemoet worden gekomen: van milieuactivist tot boer. Ik heb de indruk dat de GroenLinks-invloed beperkt lijkt in dit akkoord.’Verder vindt Blinde het taalgebruik ‘zo vaag mogelijk’ en hij vraagt zich af waarom. Forum is ook positief: het college wil met iedereen samenwerken. "Ruimte voor oppositie is mooi, maar had dan gewoon een zakencollege gevormd."PVV’er Nico Uppelschoten ging helemaal los over wat er volgens hem ontbreekt in het akkoord. Maar niet voordat hij meldde dat de inbreng van GroenLinks in het nieuwe college alleen nodig was om het oude college weer een meerderheid te bezorgen. En: "Forum had in het nieuwe college gemoeten."Dat leverde Uppelschoten een interruptie op van PvdA-fractievoorzitter Hendrikus Loof: "Geert Wilders moet zich zorgen gaan maken, want u bent sinds de verkiezingsuitslag pleitbezorger van de zaak van Forum." Uppelschoten sneerde terug: "Dat de PvdA de grootste is geworden is dankzij Forum, want zij hebben de VVD kleiner gemaakt. De PvdA past bescheidenheid."D66’er Anry Kleine Deters maakte haar ongenoegen duidelijk dat er geen enkele vrouw onder de nieuwe gedeputeerden is. Ze hield een tas omhoog met de leus 'politiek is te belangrijk om aan mannen over te laten'. Verder vindt Kleine Deters dat er wel heel veel voortzetting van bestaand beleid in het collegeakkoord zit en vroeg waar de vernieuwing zit.Partij voor de Dieren fractievoorzitter Thea Potharst vindt dat het akkoord te veel leunt op economische belangen en te weinig op de ecologische. "Alleen de weide en akkervogels helpen is wel een heel beperkte aandacht voor biodiversiteit. Natuurinclusieve landbouw is te veel een vrije keuze in dit akkoord.’ De SP toonde zich coöperatief. Fractievoorzitter Greetje Dikkers is positief over alle dingen die er over OV in staan en dat de sociale agenda meer aandacht krijgt. ‘Wij zijn benieuwd naar de samenwering met de staten, aan ons zal het niet liggen.’