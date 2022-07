Wat vind jij: Mijn (klein)kinderen gaan twee keer per jaar naar de tandarts

Kinderen moeten op school weer terechtkunnen bij de tandarts. Het is een van de maatregelen die het kabinet wil nemen om armoede en de gevolgen daarvan terug te dringen.

Een op de vijf kinderen gaat nooit naar de tandarts, ook al is mondzorg tot 18 jaar gratis. Vooral kinderen in arme gezinnen slaan het tandartsbezoek over, waardoor ze in hun latere leven op kosten kunnen worden gejaagd. Daarnaast leidt een slecht gebit tot schaamte en minder zelfvertrouwen, stelt minister Carola Schouten (Armoedebeleid). Ze wil daarom dat de tandarts weer scholen bezoekt. Dat kan volgens de ChristenUnie-minister op verschillende manieren, bijvoorbeeld via een tandartsbus, zoals die vroeger ook scholen aandeed.

In Zoetermeer is er al een tandartsbus die de kinderen op scholen bezoekt, Schouten is daar enthousiast over. "Daar laten ze al een tandarts langskomen voor alle kinderen die dat willen. Dus dat kun je veel breder opzetten. Die kinderen zijn immers verzekerd", stelt ze.

De minister zegt dat ze het afgelopen halfjaar tijdens werkbezoeken veelvuldig is gewezen op gebrekkige mondverzorging. De relatie met armoede is volgens haar groot: "Er zijn mensen die niet meer naar de tandarts gaan, omdat ze het niet kunnen betalen. Die zijn niet bang voor de tandarts maar voor de rekening van de tandarts. Hun kinderen gaan vervolgens ook niet naar de tandarts."

