Aantal asielzoekers in Ter Apel brengt nacht door in openlucht

Zo'n tien tot twintig asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel brachten afgelopen nacht vrijwillig door in de openlucht. Ze hebben met dekens en dranghekken een provisorisch onderkomen gebouwd. Tientallen andere vluchtelingen die niet elders konden worden ondergebracht hebben een plekje gevonden op stoelen in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en op matrassen in een sporthal.

Ruim 160 asielzoekers zijn dinsdagavond vervroegd ondergebracht in Waalre om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten, liet burgemeester Jan Boelhouwer van Waalre weten. Het gaat daarbij vooral om gezinnen met kinderen.

'Crisissituatie'

Eigenlijk zouden de 164 asielzoekers woensdagavond naar de sporthallen 't Hazzo en De Pracht komen, maar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vroeg de gemeente hun komst met een dag te vervroegen. "Het aanmeldcentrum in Ter Apel loopt over en er is een absolute crisissituatie. Doordat wij de asielzoekers een avond eerder opvangen is er meer ruimte in Ter Apel om andere asielzoekers op te vangen", aldus de gemeente Waalre dinsdagavond in een verklaring.

Burgemeester Jan Boelhouwer vraagt omwonenden om begrip voor de situatie. "Zoals u zult begrijpen moesten we direct schakelen, maar in tijden van crisis is dit helaas onontkoombaar. We doen er alles aan om de avond in goede orde te laten verlopen en we hopen van harte op uw begrip. De veiligheid van onze inwoners en de asielzoekers staat hierbij voorop. De locaties zijn vanavond gereed voor de ontvangst. We werken nu samen met alle partners om de asielzoekers te kunnen ontvangen."

Overvol

Een woordvoerster van het COA zei dinsdagavond nog dat het vermoedelijk zou lukken om iedereen die zich in Ter Apel meldt onderdak te bieden voor de nacht van dinsdag op woensdag. "Dat is omdat er mensen naar Waalre gaan, maar ook omdat we gebruik kunnen maken van de crisisnoodopvang in Stadskanaal en Zuidbroek." Ze kon nog niet zeggen of er mensen opnieuw op stoelen zouden moeten slapen in Ter Apel.

In de nacht van maandag op dinsdag was het in het aanmeldcentrum overvol. 128 mensen moesten op stoelen in de wachtruimte van de IND overnachten en 66 mensen op matrassen in een sporthal. Ook brachten ongeveer vijftig mensen op vrijwillige basis de nacht buiten door.