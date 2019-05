Een rustige informatieavond over gaswinning brengt veel inwoners op de been

Gas- en oliebedrijf Vermilion toonde de 'vernieuwde' plannen voor gaswinning in het veld bij Wapse aan het publiek. Publiek dat zich van tevoren moest aanmelden om binnen te komen in het dorpshuis van Wapse.Er was door het ministerie een brief verspreidt in een grote cirkel rondom de gaswinput in Wapse. Vermilion heeft een nieuw winningsplan ingediend bij de minister. Daarin staat dat ze tot 2035 de gaswinning willen verhogen met 1,8 miljard kuub. Onder het dorp Wapse zit meer gas dan verwacht.Sinds 2015 wordt er gas gewonnen in Wapse. De bedoeling was, zo staat in het eerste winningsplan van 2015, om er ruim een miljard kuub uit te halen in een periode van tien jaar. Maar binnen drie jaar is deze hoeveelheid al naar boven gepompt.Dit 'oude' winningsplan is overigens punt van discussie. Miieudefensie Westerveld spande een zaak aan bij de rechter. En die gaf de ze gelijk. Minister Wiebes van Economische Zaken moet van de rechter het winningsplan aanpassen.Maar ondanks dat dit plan aangepast moet worden, kan de gaswinning door gaan. "Dat vormt geen beletsel om door te gaan", zo zegt een ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken.In een winningsplan staat hoeveel gas er wordt gewonnen, maar ook wat het effect is. Gingen deskundigen er in het oude plan nog van uit dat er 42 procent kans is op een aardbeving van 2,5 of meer op de Schaal van Richter, in het nieuwe plan is dat nog een kans van 19 procent. Dat ligt, zo zegt Vermilion, aan de rekenmethoden.De bijeenkomst is een stuk rustiger dan eind 2017 in het dorpshuis in Wilhelminaoord. Die informatieavond liep helemaal uit de hand. Te veel mensen in een te kleine ruimte en geen mogelijkheid om antwoord te krijgen op vragen. Het publiek reageerde boos en geërgerd.Een bijeenkomst van Vermilion over de bouwkundige staat van panden liep later ook uit op een chaos. Nu is dat dus anders. Er is gekeken naar de opzet van de informatieavond.Het ministerie van Algemene Zaken, het ministerie van premier Mark Rutte, had opdracht gegeven om ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken, het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de gemeente en Vermilion te trainen. Om de communicatie met inwoners te verbeteren en er voor te zorgen dat ze goed voorgelicht worden.Eind april gebeurde dat in het dorpshuis in Wapse. Daarbij werden ook dorpsbewoners ingezet als proefpersoon. "En dat heeft wel geholpen", zo wordt gezegd. "Ze nemen communicatie nu in ieder geval serieus."Uiteindelijk hebben zo'n 120 inwoners zich van tevoren opgegeven voor de informatiebijeenkomst vandaag. Het winningsplan voor het gasveld in Wapse kan worden bekeken en een zienswijze indienen kan nog.