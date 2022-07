Houd je wasknijper paraat, stinkdier gezien bij Valthermond

Het stinkdier is geen veel geziene gast in Drenthe, van oorsprong komt het dier uit Noord-Amerika. Het is onduidelijk of het in Valthermond (klik voor foto) gaat om een gekraagd stinkdier of een gestreept stinkdier. De gestreepte wordt het meest als huisdier gehouden, de gekraagde lijkt daar erg op.