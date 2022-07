Stinkdier Valthermond blijkt ontsnapt huisdier

Wie door Valthermond fietst en iets verdachts ruikt, dat kan kloppen. Daar in de buurt is gisteren namelijk een stinkdier gezien. Dat blijkt uit gegevens van de website waarnemingen.nl.

Het stinkdier is geen veel geziene gast in Drenthe, van oorsprong komt het dier uit Noord-Amerika. Het gaat in Valthermond (klik voor foto) om een huisdier dat is ontsnapt.

Eigenaar meldt zich

De eigenaar heeft zich gemeld bij RTV Drenthe. "Wij hebben er twee, en we zijn pas net in de buurt van Valthermond komen wonen. Daar houden we ze in de schuur, maar we wisten niet dat de schuur een dubbele vloer heeft. Zo zijn ze een paar dagen geleden ontsnapt. Eentje is inmiddels al terug, maar naar de tweede, die nu gespot is, zijn we nog op zoek."

Volgens de eigenaresse is het dier relatief ongevaarlijk. "Ze kunnen wel sproeien, maar alleen in het alleruiterste geval als ze zich bedreigd voelen, echt uit nood. We hebben ze overgenomen van een kinderboerderij, het personeel daar durfde ze eigenlijk niet te verzorgen omdat ze er bang van waren. Maar het zijn superleuke, interessante beestjes. Maar echt tam zijn ze niet."

Over het stinkdier

Het gestreept stinkdier is een middelgroot roofdier. De latijnse naam, Mephitis mephitis, betekent "slechte geur", die het dier dankt aan zijn effectieve verdedigingsmechanisme: de anale geurklieren. Van oorsprong komt hij voor in grote delen van Noord-Amerika, van het zuiden van Canada tot het noorden van Mexico, met uitzondering van woestijnen en meestal niet boven 1800 meter. Daarbuiten komt het dier eigenlijk niet in het wild voor, meldt de zoogdiervereniging

Wel wordt het stinkdier af en toe als huisdier gehouden, ook in Nederland. Vrijgelaten of ontsnapte dieren kunnen zich lokaal in het wild vestigen en voortplanten.

Het gestreept stinkdier heeft ongeveer het formaat van een huiskat. De basiskleur is zwart, met veel witte accenten. Over het voorhoofd loopt een smalle witte streep vanaf de neus. Het dier heeft een witte "pet", die uitloopt in een streep die zich op de schouders in tweeën deelt als een V en via beide kanten van de rug loopt tot in de grote pluimstaart.