43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte heeft een nieuwe commandant

Generaal-majoor Jan Swillens vertrekt naar de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst, MIVD. Swillens wordt daar directeur. Vanmiddag nam hij in een ceremonie afscheid van de militairen op het kazerneterrein in Havelte.Swillens sprak zijn manschappen toe. “Ik ben trots op onze can-do mentaliteit, op ons moreel en op onze teamgeest. We zorgen voor elkaar en we laten niemand achter. Het was een voorrecht jullie commandant te zijn. En ik ben blij om de brigade over te dragen aan mijn vriend, brigadegeneraal Roland de Jong."Brigadegeneraal De Jong was tot voor kort Souschef Internationale Militaire Samenwerking. Vanaf nu is hij de commandant van de 43 Gemechaniseerde Brigade. Zijn voorganger Swillens kreeg in 2016 het bevel over de brigade in Havelte.Jan Swillens was betrokken bij de vorming van een Duits-Nederlands tankbataljon. Dit onderdeel is gelegerd in Duitsland. Voor zijn werk kreeg hij een Duitse militaire onderscheiding.