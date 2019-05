Wat is er op Hemelvaartsdag te doen in Drenthe?

Ben je een vliegtuig-fan? Dan is vliegveld Hoogeveen morgen de plaats waar je moet zijn. Daar worden voor de zestiende keer vliegtuigshows georganiseerd en kun je historische vliegtuigen en oldtimers bewonderen. De hele dag vliegen zweef- en motorvliegtuigen boven Hoogeveen en laten parachutisten hun sprongen zien. Het evenement is van 10.00 tot 17.00 uur en kost 6 euro. Voor kinderen is de entree 4 euro.Ga op Hemelvaartsdag tussen 19.00 en 23.00 uur naar Recreatieterrein Schoonhoven. Die plek wordt dan omgetoverd tot het Meer van Galilea, in de tijd dat Jezus volgens de bijbel op aarde was. Vissersboten, huisjes uit die tijd, een heel paleis, herders met schapen, ezels, kraampjes, romeinse soldaten, muzikanten, toneelspelers: het is alsof je een sprong terug in de tijd maakt. Voor deze tijdreis hoef je niets te betalen.Vanaf de Hunze in Spijkerboor kun je via een prachtige meander kanoën richting Gieterveen-Bonnerklap-Gasselternijeveen, waar molen De Juffer het eindpunt is. Glijdend over het water kun je genieten van de flora en fauna die dit Drentse natuurgebied rijk is. Twee gidsen vertellen je hier met alle plezier over. Enige kano-ervaring is vereist, want de tocht duurt van 12.30 tot 17.30 uur. De startlocatie is café 't Keerpunt in Spijkerboor.Zo'n 90 keramisten uit binnen- en buitenland verzamelen zich morgen op de Internationale Keramiekmarkt op de Brink in Dwingeloo. Zij laten je zien wat voor methoden en technieken zij gebruiken bij het maken van het aardewerk. Tussen de demonstraties door zijn er theater- en muziekgroepen die je vermaken. Entree is 3 euro en het duurt van 10.00 tot 17.00 uur.Op je vrije dag even lekker de natuur in trekken? Het Flardenpad biedt uitkomst. Dit is een unieke audiovisuele route welke wandelaars aan de hand van een applicatie op hun mobiel kunnen lopen. De zogeheten flarden bestaan uit geluidsfragmenten waarbij wordt teruggeblikt op het ontstaan van het gebied dat gekneed is uit ijs en oorlog. Bij de Tourist Info in Havelte kun je de folder met info halen en download je de app voor je smartphone. Hier krijg je ook speciale koptelefoons voor een nog betere beleving. Tussen 11.00 en 16.00 kun je de route op deze manier lopen.