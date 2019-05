Assen komt bijna 4 miljoen tekort op jaarrekening

Net als veel andere gemeenten is Assen het afgelopen jaar, en ook dit jaar, geconfonteerd met fikse kostenstijgingen binnen het sociaal domein. Dat loopt bij de meeste gemeenten in de miljoenen, ook in Assen.Het gaat dan vooral om jeugdzorg (ruim 7 miljoen) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor de zorgtaken kreeg Assen vorig jaar bijna 80 miljoen van het rijk, maar de gemaakte kosten waren uiteindelijk 88 miljoen euro. Het tekort is daarmee 8,3 miljoen. Tot vorige maand ging Assen nog uit van een gat van 7,3 miljoen euro.Door incidentele meevallers voor Assen blijft de schade op de jaarrekening beperkt tot 3,9 miljoen tekort. Dat wordt weggewerkt met een greep uit de reserves. Maar Assen hoopt nog dat er alsnog extra geld komt uit Den Haag.Gemeenten voeren hiervoor gezamenlijk actie. Ze hebben deze maand al, via de Vereniging Nederlandse Gemeenten, gedreigd de zorgtaken weer terug te geven aan het rijk, als Den Haag niet structureel met veel meer geld over de brug komt.In 2015 kregen de gemeenten het pakket met zorgtaken, zoals jeugdzorg en Wmo, overgedragen van het rijk. Daar bovenop kwam een flinke bezuiniging. De verwachting was dat het via de gemeenten goedkoper zou kunnen. Maar het tegendeel is waar. De meeste gemeenten, vooral op jeugdzorg, lopen tegen enorme miljoenentekorten aan.Volgens de gemeente Assen was de jaarrekening over 2018 zonder alle problemen op het sociaal domein afgesloten met een overschot van 3 miljoen. Nog voor dit jaar en ook de komende jaren moet Assen fors bezuinigen, om niet in grote financiële problemen te komen, door de oplopende tekorten op de jeugdzorg.De gemeente wil in de eerste plaats via allerlei maatregelen de kosten voor jeugdhulp terugdringen. Dan gaat het om meer preventie, en het minder snel toewijzen van zware zorg. Maar daarmee wordt niet het volledige miljoenentekort weggewerkt. Er komt een totaalpakket van 6 miljoen aan bezuinigingen op allerlei posten. Ook verhoogt Assen de ozb en de rioolheffing. Bij verder oplopende tekorten op de jeugdzorg, houdt Assen 1 miljoen extra aan bezuinigingen achter de hand.