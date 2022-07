Oplossing bouw Coevorden zit in bestaande woningvoorraad

'Bouwen, bouwen, bouwen'. Alle partijen van de gemeenteraad in Coevorden willen dat er snel woningen bijgebouwd worden. Daarnaast roepen de partijen op om te denken aan de groep mensen die het moeilijk heeft op de huidige woningmarkt. Volgens wethouder Steven Stegen moet er niet alleen gekeken worden naar nieuwbouw, maar ook naar de doorstroming in de bestaande woningen.

"Er wordt steeds gesproken over nieuwbouw, maar volgens mij zit een deel van de oplossing ook in de bestaande woningvoorraad", zegt Stegen. "Als we de doorstroming beter op gang krijgen in de huidige woningmarkt, dan liggen daar voor de minst draagkrachtigen veel meer kansen."