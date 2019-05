Tynaarlo houdt 1,5 miljoen over

"We zijn financieel gezond", zegt Hans de Graaf, wethouder financiën. "We gaan verstandig om met het geld wat we tot onze beschikking hebben." Volgens De Graaf blijkt dat niet alleen uit het positieve saldo over 2018, maar ook uit de toename van het weerstandsvermogen. Daardoor kan Tynaarlo risico’s en tegenvallers makkelijker opvangen.En die tegenvallers zijn er ook, want Tynaarlo worstelt net als andere Drentse gemeenten met fors stijgende kosten op het sociaal domein, en dan met name de jeugdzorg. Volgens de jaarrekening is het tekort op de jeugdhulp opgelopen tot 3 miljoen. Een pakket aan maatregelen moet het tekort terugdringen, maar dat mag volgens De Graaf niet ten koste gaan van de ondersteuning van inwoners. "Iedereen krijgt de zorg die hij nodig heeft."Om de tekorten terug te dringen, wil de gemeente samen met inwoners en zorgpartners 'goede en creatieve oplossingen bedenken'.2018 was in Tynaarlo 'een topjaar' voor de bedrijventerreinen. De grondverkoop in 2018 was goed voor de kas van de gemeente: 1,4 miljoen euro. Zo werd op bedrijventerrein Vriezerbrug 2,2 hectare aan bedrijfskavels verkocht. Ook zitten de eerste bedrijven inmiddels op Businesspark Ter Borch, zoals Van der Valk en McDonald's.Naast de succesvolle verkoop van bedrijfsgrond, liep het in Tynaarlo vorig jaar ook goed met de verkoop van particuliere kavels voor woningbouw. "Het is mooi om te zien dat onze gemeente in trek is bij inwoners en ondernemers", aldus De Graaf.