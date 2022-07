Mede-oprichtster De Boer Supermarkten overleden

De Boer-Otten maakte deel uit van de bekende Drentse supermarktfamilie. Het bedrijf begon in 1925 met de kruidenierszaak van Evert de Boer in Hoogeveen. In het volgende decennium startte diens broer Jan eenzelfde zaak in Coevorden. De vier zoons van Jan gingen ook in het bedrijf werken, onder wie Willem . In de jaren 50 trouwde Cornelia de Boer-Otten met Willem de Boer (die in 2002 overleed).