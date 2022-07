Volop steun vanuit provincie voor Drentse stikstofaanpak

'We moeten het met z'n allen doen en met z'n allen in gesprek blijven'. 'En goed dat de stikstofkaart van tafel is'. Over het debat in het provinciehuis zijn dat de meningen waar alle fracties het over eens zijn. Is de discussie daarmee klaar? Nee.

Eerst even iets terug in de tijd. De provincie haalde vorige week de stikstofkaart van het kabinet door de papierversnipperaar. Onwerkbaar, vindt Drenthe.

Drentse aanpak

Drenthe werkt liever op haar eigen manier. "De Drentse koers zijn wij uiterst positief over. Wij steunen deze lijn", zegt Frank Duut namens JA21.

Wat is die aanpak dan? "Dat is dat wij het provinciehuis uitgaan en met elkaar in gesprek gaan", vertelt gedeputeerde Henk Jumelet. En met elkaar is ook echt met z'n allen, stelt hij. De provincie heeft namelijk al eerder aangegeven dat niet alleen de boeren de dupe moeten worden van het stikstofbeleid. Alle sectoren moeten tegelijk worden meegenomen in een plan.

Natuur

"De natuur moet weer op orde worden gemaakt", benadrukt Jumelet regelmatig. Dat is het Drentse doel. "Natuur herstellen lijkt de boventoon te voeren. Maar het gaat om leefbaarheid van de boeren. Platteland zonder boeren is geen platteland", reageert Nico Uppelschoten namens de PVV. Samen met Forum voor Democratie komt deze partij met nog wat aanvullende eisen richting de provincie.

De twee partijen roepen de provincie op om te onderzoeken of het aantal Natura 2000-gebieden in Drenthe beperkt kan worden. Want - zo zeggen de fracties - de veertien Natura 2000-gebieden maken het 'onmogelijk' dat er landbouwactiviteit kan zijn in Drenthe.

Dwang

JA21 steunt het Drentse plan, maar de partij trekt wel ergens een grens. Dat is bij gedwongen onteigening van boeren. Duut: "Burgers dwang opleggen is voor ons altijd een brug te ver. Wij vragen om de boeren te vrijwaarden van gedwongen onteigening."

"Geef de boeren dat beetje zekerheid", gaat hij verder. "Ze hebben al zo veel onzekerheid in deze tijden." Het voorstel van JA21 haalt het niet. Alleen STIP, PVV en Forum voor Democratie uiten hun steun ervoor.

De discussie is daarmee nog niet klaar.