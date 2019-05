Zoek het uit! - Waar komt de naam van het Jan Thijs Seinenhof in Diever vandaan?

Maar waar komt de naam van deze zorginstelling vandaan? Deze vraag werd ingestuurd naar Zoek het uit! , en na enig graven kwamen we al snel op het antwoord.Jans Tabak is historicus en weet nagenoeg alles van Diever, het dorp waar hij is opgegroeid. "Jan Thijs Seinen was een boer in Diever. De zorginstelling is gebouwd op wat vroeger zijn land was.""Vroeger stond daar het logement Seinen. Er waren zes kinderen, waarvan er vijf ongehuwd bleven, iets wat best bijzonder was in die tijd." Jan Thijs Seinen was een van de ongehuwde kinderen. "Hij heeft jarenlang met twee van zijn zusters samengewoond."Het logement stond midden in Diever. "Er was ook een boerderij bij, en een heel groot weiland, daar waar nu het Hof staat." Tabak vertelt dat er van daaruit koetsjes reden: "Dat was met de Dievermarkt. Daar stonden alle koetsen met mensen die naar de markt gingen."Later is er door Seinen een nieuwe boerderij gebouwd. "Die werd deels verhuurd aan een boer, en er was een winkel bij. Later heeft Jan Thijs Seinen met zijn zussen in de nieuwe boerderij gewoond. Begin 1900 is het logement ook nog het gemeentehuis geweest."In 1956 is Jan Thijs Seinen overleden. "Er volgde een publieke verkoop van het land en de bebouwing erop. De nieuwgebouwde boerderij werd toen een pension", vertelt Jans Tabak. "In 1959 kwam Zorggroep Noorderboog erbij. En die heeft de boel vernoemd naar de voormalige eigenaar."Heb jij ook een vraag? Stuur hem dan in, en wie weet gaan wij voor je op zoek naar het antwoord!