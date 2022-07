Kunst door de ogen van slechtziende kunstenaars in Assen

"Het is een stuk bewustwording. Met die bril merk je hoe vermoeiend het is om waar te nemen op deze manier. Als slechtziende kunstenaar zet je andere zintuigen in. Dat is ook wat we met deze expositie willen meegeven aan de mensen. Dat wanneer een zintuig het minder goed doet, er gelukkig ook andere zintuigen zijn."