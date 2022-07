Groen licht voor omstreden appartementengebouw Ruinerwold

De Raad van State heeft vandaag met een einduitspraak de weg vrijgemaakt voor een omstreden bouwplan voor een zestien meter hoog appartementengebouw midden in Ruinerwold.

In de uitspraak pelt de hoogste bestuursrechter de bezwaren punt voor punt af. Volgens de Raad past het gebouw met "boerderijschuuruitstraling" wel degelijk in het dorp, ook al is het gemiddeld hoger dan de omringende woonbebouwing.

Dat sommige omwonenden uitzicht kwijt raken, is geen reden om het plan aan te passen, laat staan te vernietigen. Want zoals de Raad in talloze eerdere uitspraken ook al heeft bepaald, heeft niemand in Nederland een eeuwigdurend recht op vrij uitzicht. Verder ziet de Raad geen onaanvaardbare verkeers- of parkeerproblemen in de buurt. Met de gevreesde wateroverlast op een perceel van een naastgelegen woning valt het ook wel mee.

Geen draagvlak

Dat er volgens een groot aantal dorpsbewoners geen enkel draagvlak is voor de omvangrijke nieuwbouw betekent volgens het bestuursrechtscollege nog niet dat de gemeenteraad het plan dus had moeten afschieten. Een meerderheid van de gekozen gemeenteraad ziet het wel zitten en die heeft het laatste woord.

De grootste kritiek van de tegenstanders dat de gemeente niet of nauwelijks inspraak heeft geboden bij het ontwerp van het bouwplan deelt de Raad niet. Volgens het bestuursrechtscollege heeft de gemeente zich aan de wettelijke inspraakeisen gehouden. Er was enig vooroverleg en iedereen kon een zienswijze tegen tegen het plan indienen en wie dat wilde is daarna in beroep gaan bij de Raad van State. Daarmee voldoet de inspraak aan alle gestelde eisen. En daar zullen de omwonenden het mee moeten doen.