Meer starters in de horeca: 'Nu maak ik mijn eigen keuzes'

In de maand juni waren er in Nederland 46 procent meer starters in de horeca vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens de Kamer van Koophandel komt deze stijging vooral door het aantal bedrijven dat catering verzorgt voor evenementen, bijvoorbeeld zelfstandige koks of barista's.

Ook in Drenthe is een toename te zien in het aantal startende horecaondernemers. Tot nu toe zijn er in 2022 19 procent meer starters dan in 2021.

Onderneming opbouwen

Jelle Mooij uit Ruinen werkt sinds januari als als zzp'er. Hij werkt als kok, souschef en adviseur in de horeca. Na een burn-out besloot hij voor zichzelf te beginnen. "Ik vind het fijn dat ik nu zelf de regie heb over de uren die ik werk, waar ik werk en wat ik leuk vind. Je hebt nog steeds afspraken met de werkgever, maar je doet het voor jezelf. Voor je eigen onderneming en je eigen naamsopbouw."

Na 25 jaar in vaste dienst in de horeca heeft ook Jeroen Vink uit Schoonoord afgelopen jaar de keuze gemaakt om als zzp'er aan de slag te gaan. Hij is nu in te huren als chef-kok bij mensen thuis, maar springt ook nog een aantal dagen per week bij in de keuken van een restaurant. "Ik heb voor veel werkgevers gewerkt, veel restaurants en hotels. Uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om voor mijzelf en voor de toekomst wat op te bouwen. Om als zzp'er op verschillende plekken aan de slag te gaan en bij mensen thuis te koken", vertelt hij.

Uurtje factuurtje

Volgens de zzp'ers is vooral de vrijheid die je hebt een groot voordeel. "Ik maak nu zelf keuzes over waar ik aan het werk ben, wat ik kook en op wat voor manier. Met mijn eigen ideeën en eigen mogelijkheden", vertelt Vink. Ook is het een voordeel dat de werkgever nu per uur betaalt. "Belangrijk vind ik ook dat de overuren nu betaald worden, ik krijg uurtje-factuurtje", zegt Mooij.