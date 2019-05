Dauwtrappers vroeg uit de veren

"Wij willen proberen de mensen een leuke ochtend te bezorgen", zegt Hielke Bijsma. Bijsma is gids bij IVN. Het Instituut voor Natuur- en Milieueducatie organiseert de wandeling door het Drentse Aa-gebied al sinds het nationaal park bestaat. "We gaan door heide, venen, bossen. We vertellen wat over de historie en de natuur. We hebben hier een leuke groep bij elkaar, ze zijn allemaal vrolijk."Jeanette Venema heeft haar vriend Bas Smid meegetroond naar de wandeling: "Ik heb het gisteravond pas om half twaalf bedacht en toen dacht ik: ik ga hem verrassen. Ik heb geen idee wat we gaan doen."Vanuit Loon zet de groep vroege vogels de pas er direct stevig in. Bijsma vertelt ze dat de route door hem en zijn collegagids Roelof Scherjon bepaald wordt. Kortom geen zijpaden inslaan zonder toestemming. In Loon staat de groep stil bij een huis dat ooit een melkfabriek was. Dat wekt verbazing gezien de omvang van het huis.Buiten Loon slaat de groep links af langs een riviertje. De meesten hebben niet eerder meegedaan aan een dauwtrapevenement. Gerard Spaai en Immy Siemens bijvoorbeeld. Ze zijn als toerist in Drenthe. Immy Siemens: "Ik wilde dit altijd al graag een keer doen. Dauwtrappen is toch leuk. Maar wat het is? Het is gewoon lopen met dauw, dat is alles."Roelof Scherjon, de tweede gids van IVN, doet het voor de derde keer. Scherjon: "Het is een leuke traditie om het hier te doen en om de mensen te laten zien hoe mooi het hier is. Het is mij nooit duidelijk geweest hoe het is ontstaan. In veel plaatsen gebeurt dat. Ik denk niet dat er een specifieke reden is om het op Hemelvaart te doen. Het gaat er om wat lichaamsbeweging te krijgen. En hier staat nog oorspronkelijke vegetatie, blauwe graslanden met orchideeën bijvoorbeeld."De groep houdt het droog op een paar drupjes na. De aanbeveling om waterdichte schoenen aan te doen is uiteindelijk overbodig. Dauw hebben de deelnemers niet gezien of gevoeld.Jordi Hoogstrate loopt ook mee. Jordi was ooit een talentvolle voetballer, tot hij bij PSV moest afhaken. Hij herinnert zich uit zijn jeugd in Annen dat er elk jaar wel een dauwtrapwandeling werd gehouden door basisschool De Eshoek. "Ik weet niet of het een traditie is, maar het is gewoon leuk om mee te gaan."