International Freriks maakt rappe stappen

Merel Freriks uit Emmen is voor een trainingsstage met Oranje voor even terug in eigen land. De carrière van de 21-jarige cirkelspeelster zit door een transfer naar Borussia Dortmund in de lift. "Ik hoop daar de volgende stappen te gaan zetten."

Op Papendal in Arnhem meldt Freriks zich bij de nationale ploeg. Als tiener vertoefde ze er drie jaar lang op de HandbalAcademie. "Je weet waar alles is. Ik heb hier drie jaar gewoond. Het voelt een beetje als thuis", glimt ze.Freriks voelt zich kiplekker. Door een uitstekend seizoen in de Bundesliga beloonde de oud-speeslter van E&O zich met een transfer van laagvlieger HSG Bensheim/Auerbach naar Borussia Dortmund. Een ambitieuze club. "Een stapje omhoog. In Bensheim heb ik geleerd wat de Bundesliga en het niveau in Duitsland is. In Dortmund willen ze voor de prijzen gaan spelen. Ik hoop daar de volgende stappen te gaan zetten."In december 2018 mocht Freriks door een zware blessure van routinier en positiegenoot Danick Snelder plots met de nationale ploeg mee naar het EK in Frankrijk. Op het eindtoernooi, waar Nederland brons greep, maakte ze zeven doelpunten. "Dan kom je in zo'n week als deze toch op een andere manier binnen. Je voelt je wat relaxter. Mensen zeggen dat ik straal", lacht de bescheiden Emmense.Oranje oefent op vrijdag en zaterdag tegen Olympisch kampioen Rusland. Freriks moet zich laten zien aan de nieuwe bondscoach Manu Mayonnade. "We zijn met vier cirkelspeelsters", gaat ze verder over haar kansen de WK-selectie voor het eindtoernooi in december te halen. "Danick komt terug. Ik moet met twee andere jonkies strijden voor een plekje achter haar."Het gaat rap met Freriks. Moet de 21-jarige haar doelen bijstellen? "Nee, ik moet nog steeds per trainingsstage met Oranje mijn kansen afwachten. Wel moet ik toegeven dat de mooie dingen en toernooien steeds dichterbij komen."