Met een pistool de zwermen ganzen te lijf

”Ganzen richten schade aan op de essen, maar ze mochten daar niet bejaagd worden. Wel kon je bij de provincie toestemming vragen om de dieren te verdrijven, maar vaak duurde de ambtelijke afhandeling te lang en was het leed al geschied.”Zo mogen in 1831 enkele inwoners van Yde wilde ganzen met geweerschoten verjagen. Luning: ”Dit was een wat fraudegevoelige oplossing, omdat er onder de ganzen 'per ongeluk' toch slachtoffers vielen. Daarom kiest men later voor het verjagen van de dieren met een pistool, dan is er minder kans op slachtoffers, al of niet opzettelijk. En ja, eigenlijk verplaats je het probleem alleen maar: verjaagde ganzen strijken weer ergens anders neer, hongeriger dan ooit.”Overal in Drenthe openen de ganzen de aanval op het winterkoren. ”Als de ganzen in 1854 naar het Bargermeer trekken om daar veilig te overnachten lijden de boeren in Noord- en Zuidbarge veel schade op hun bouwlanden. Na toestemming te hebben gekregen om de dieren met pistoolschoten te verjagen wordt er resultaat geboekt, want een week later komen de klachten uit Coevorden", vertelt Luning.Voor de boeren met winterrogge blijven de ganzen een groot probleem. In Dalen plukken zwermen ganzen de groenlanden kaal en de korenakkers op de es veranderen in zwarte grond. ”Maar de redding is nabij” vertelt Luning. ”Aangelokt door deze berichten verschijnt H.J. Dingsté uit Meppel om de ganzen met slagnetten te vangen. Hij mocht dat doen, op voorwaarde van toestemming van de grondeigenaren. Hij vangt 300 stuks die volgens de krant met gebroken nek per spoor naar Engeland verkocht zijn voor 1 gulden 50 per stuk.”Een jaar later is er weer sprake van grote vluchten ganzen bij Dalen die ook de es van Wachtum kaal plukken. “Ze waren zo menigvuldig dat hun getal niet was te begroten, zo talrijk dat de zon verduisterde en men doof werd van het gekakel”, aldus de krant.Rond het eind van de negentiende eeuw wonen er nog ganzenvangers bij Meppel en Uffelte. Tot in wijde omtrek vangen ze ganzen, waarbij ook Coevorden, Oosterhesselen en Zwinderen worden genoemd."Ook in de natte groenlanden onder Dwingeloo zijn in 1891 enige ’ganzentolkers’ bezig hun bedrijf uit te oefenen", vertelt Luning. ”In drie dagen slaan ze 48 ganzen die 1.20 gulden per stuk opbrengen. Maar dit is wel het laatste bericht dat ik kon vinden over ganzenvangers in Drenthe. Dat wil niet zeggen dat het daarmee helemaal was afgelopen. Zo oefenden onder Staphorst ganzenvangers tot de eerste wereldoorlog hun beroep nog uit.”