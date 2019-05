Kennedymars Plus: 200 kilometer wandelen in Odoorn

"Dat is de langste afstand, een wandeling van 80 kilometer", legt Corrie Verschoor van de organisatie uit. "De Kennedymars is bovendien te combineren met de andere dagen van de Wandel 4-daagse. Dan loop je verder nog drie dagen telkens 40 kilometer, de zogeheten Kennedymars Plus. Uiteindelijk heb je dus 200 kilometer in de benen."De deelnemers aan de Kennedymars zijn woensdagavond al op pad gegaan. "Om tien uur 's avonds zijn ze vertrokken en om half vier vanochtend waren de eerste mensen weer terug bij de start voor een ontbijtje", vertelt Verschoor. "Toen hadden ze de eerste 40 kilometer er al op zitten." De tweede helft van de Kennedymars volgt vandaag. Het dagtraject is gelijk aan de 40 kilometer van de eerste dag van de Wandel 4-daagse.Deelnemers kunnen per dag schakelen tussen de verschillende afstanden. Verschoor: "We hebben routes van 10, 15, 20, 30 en 40 kilometer. Mensen kunnen één of meerdere dagen meelopen. Het is dus voor elk wat wils."