'Toiletbezoeker' rooft kluis leeg van De Nachtwacht in Meppel

De man sloeg maandagavond zijn slag in een tijdsbestek van tien minuten. "We hadden er geen zicht op dat hij doorgelopen is naar de zolderverdieping waar de kluis staat", vertelt Sieben. Eenmaal boven vond de man de sleutel van de kluis. Daarmee verschafte hij zich toegang tot de weekendomzet van De Nachtwacht, de inhoud van de fooienpot en een envelop met geld. Sieben: "Hij zei na afloop doodleuk dat het toiletbezoek wat langer had geduurd omdat ie moest poepen.""Je gaat haast denken dat er sprake is van voorwerk. Een week eerder hebben we wel bezoek gehad van twee verdachte types die vaak naar de wc gingen", herinnert Sieben zich. De kluisrover staat op camerabeelden van het restaurant. Op Facebook plaatste De Nachtwacht foto's van de stelende gast."Inmiddels is hij door meerdere mensen herkend", aldus Sieben. "Dat is heel fijn. Maar aangezien hij geen vaste verblijfplaats heeft, is het lastig om hem te vinden." Het restaurant heeft aangifte gedaan. "Deze man schijnt eerder al wel eens opgepakt te zijn, maar kwam daarna dus weer op vrije voeten."Sieben verwacht niet nog iets van het ontvreemde bedrag terug te zien. Van de verzekering ontvangt De Nachtwacht in ieder geval geen geld. "Aangezien er geen sporen van braak zijn, keert de verzekering niet uit", zegt Sieben. "Je vraagt je in deze situatie of waarom je eigenlijk een verzekering hebt afgesloten."Sieben waarschuwt collega's om vooral goed op te letten. "Hij is heel koelbloedig te werk gegaan en gaat ook gewoon door met zijn praktijken. Ik hoorde van een collega uit Rogat dat hij daar ook inmiddels drieduizend euro heeft buitgemaakt."