VKW ten koste van Gomos door in nacompetitie

In een meer spannende dan goede eerste helft nam VKW na ruim tien minuten spelen een voorsprong. Wie anders dan Anjo Willems nam de openingstreffer voor zijn rekening.Gomos kreeg vlak voor rust de grootste kans, maar het schot van Robert Elsinga ging net voorlangs, zodat beide ploegen halverwege met een 1-0 stand de kleedkamer opzochten.De wedstrijd werd zeven minuten na rust beslist. Thijs Uineken zag zijn vrije trap, via het been van Gomos verdediger Ramon Klok, achter doelman Melvin Koning in het net vallen (2-0).VKW zakte in en Gomos ging op zoek naar de aansluitingstreffer. De ploeg van Bakering kreeg een paar goede kopkansen, maar de gewenste treffer viel niet. Invaller Roy Hutter bepaalde in de slotfase de eindstand op 3-0.VKW moet zondag alweer aan de bak. De Bataven eindigde als dertiende in de hoofdklasse A en probeert via de nacompetitie degradatie te voorkomen. Een samenvatting van de wedstrijd is zondagavond te zien in Onze Club.