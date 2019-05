Uniek Fokker-jachtvliegtuig voor het eerst naar buiten: 'Dit is een droom'

En vandaag was het een bijzondere dag voor opa Jack van Egmond en kleinzoon Tom Wilps. Sinds mei 2014 werken ze aan de replica, vandaag was de zogeheten roll-out. Tijdens Wings & Wheels ging het vliegtuig voor het eerst naar buiten."We hebben wat gezonde spanning, maar we hebben alles geregeld en we verwachten een mooie dag", zegt Wilps.Onder begeleiding van het radiobericht in de ochtend van 10 mei 1940, werd de spanning opgebouwd. Om elf uur schoven de deuren van de hangar open en rolde het toestel door de mist van de rookmachine, vergezeld door Tom, Jack, familie en het Fokker D.21-team naar buiten. Een groot applaus en tranen volgden. "Dit is toch wel een familietrots."Al vroeg in de ochtend stonden honderden mensen te wachten op dit moment. "Het is een prachtig resultaat geworden. Ik ben heel benieuwd hoe en wanneer 'ie gaat vliegen. Ik kom uit de buurt van Alkmaar om te kijken", zegt een bezoeker."Ik heb het een poos gevolgd en dit is toch een mooi moment dat zo'n inspanning tot iets leidt waar je weer echt trots op kan zijn", vertelt een andere man, die is komen kijken. "Dit is een heel bijzonder moment in de geschiedenis van de militaire luchtvaart."Na de roll-out is het tijd om foto's te maken. De grote vraag is wanneer de D.21 daadwerkelijk gaat vliegen. "We hadden gehoopt volgend jaar mei", zegt Wilps. "Dan is het namelijk precies 80 jaar geleden. Maar we gaan onszelf niet opjagen." De verwachting is eind volgend jaar of begin 2020, dat het toestel voor het eerst de lucht in gaat."Het is tachtig jaar geleden dat zo'n ding voor het laatst buiten stond. Na vijf jaar noeste arbeid is dit een mooi moment", zegt Van Egmond met gepaste trots. "Want ik blijf een tukker", lacht hij."Het is uiteindelijk de laatste jager die gebouwd is door Fokker en daadwerkelijk tijdens de Meidagen gevochten heeft", legt de 73-jarige vliegtuigbouwer uit. Originele vliegtuigen zijn er niet meer, replica's wel. In Finland staat er één, net als in Soesterberg. Het was de bedoeling dat die ook zou gaan vliegen, maar dat lukte niet.Deze in Hoogeveen wordt dan straks de enige vliegende ter wereld. De droom om de D.21 weer te herbouwen ontstond de afgelopen tientallen jaren, nadat de 73-jarige Van Egmond op zijn veertiende tekeningen vond van het toestel. "Maar wat we gaandeweg ontdekt hebben, is dat veel dingen niet passen", legt hij uit. "Zo hadden we de vleugel af en paste hij niet. Later hoorde ik van iemand die bij Fokker werkte, dat de originele tekeningen achteraf niet aangepast zijn."Het is inmiddels goedgekomen en de onderdelen van het vliegtuig komen van over de hele wereld. "De motor hebben we in bruikleen van Soesterberg", legt kleinzoon Wilps (18) uit. "De poten uit Finland en de instrumenten uit de cockpit zijn origineel, maar komen uit Amerika."Nu is het zaak om de systemen, zoals die van de brandstof in het toestel te zetten. De panelen moeten nog gespoten worden en de besturing afgesteld. "Dan zal de motor gaan proefdraaien", glundert Wilps. "Dat is ook altijd wel een kippenvel momentje."Wilps is nog bezig met zijn vliegbrevet. Opa Jack is de eerste die straks in de D.21 zit als hij kan vliegen. "Opa heeft gezegd dat als ik mijn brevet haal, dat ik er ook in ga vliegen. Dat kan ik nog niet beseffen eigenlijk."