'Bandenhandel niet alleen de bron van de tijgermug'

Harm Dilling, eigenaar van bandenhandel Dikabo uit Assen heeft een jubileum te pakken: voor het tiende achtereenvolgende jaar is daar de Aziatische tijgermug aangetroffen. Hoeveel precies weet Dilling niet. "Dat krijg ik van de Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) pas aan het einde van het jaar te horen."

Aziatische tijgermuggen kunnen meer dan twintig virusziekten overbrengen zoals knokkelkoorts, zika, chikungunya, westnijlvirus en verschillende soorten hersenontstekingen. De kleine, gestreepte muggen komen van oorsprong niet in Nederland voor.

Bandenbedrijf doet wat het kan

Dilling loopt naar achter op het grote terrein aan de Europaweg, waar 80.000 nieuwe en oude banden zijn opgeslagen. Hij laat het vangnet zien waar de tijgermug waarschijnlijk gevonden is. "Ik heb twee van die vallen op het terrein staan. Eens in de twee weken worden ze geleegd door de NVWA en meegenomen naar het laboratorium waar onder een microscoop wordt gekeken of er een tijgermug tussen zit." Op 15 en 27 juni was het raak.

Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform 'Stop invasieve exoten' wil voorkomen dat de tijgermug zich kan vermeerderen en stelt dat het bandenbedrijf niet genoeg doet om dat tegen te gaan: "De invoer van gebruikte banden is een van de belangrijkste routes waarmee tijgermuggen het land in kunnen komen. De importeurs zijn daarom verplicht de banden droog te importeren en droog op te slaan. Als de bedrijven aan die voorschriften zouden voldoen, zouden er nooit tijgermuggen worden aangetroffen. Want de eitjes die in de banden zitten hebben water nodig om uit te komen."

Eigenaar Dilling wil af van het imago dat zijn bedrijf niet genoeg doet om de tijgermug te weren. "Banden die uit risicogebieden komen, zoals Italië, worden droog aangeleverd, droog gelost en droog opgeslagen. Al die banden krijgen een sticker dat ze uit een risicogebied komen. Ik volg de regels en de NVWA komt hier vaak controleren."

Dat wordt bevestigd door de NVWA: "Zodra er een vondst van een exotische mug op een bandenbedrijf is vastgesteld dan starten wij met hulp van een bestrijdingsbedrijf met de bestrijding. Dat betekent bestrijden met een biocide tegen volwassen exemplaren evenals tegen larven op het bandenbedrijf. Ook wordt de omgeving gecontroleerd op potentiële broedplaatsen, zoals emmertjes, bakjes, gieters, een regenton met regenwater. Daarnaast wordt een inspectie uitgevoerd om te bepalen hoe de situatie op het bedrijf is en of zij de voorschriften naleven. Het feit dat een tijgermug op of nabij een bandenbedrijf is aangetroffen leidt niet automatisch tot een boete voor het bandenbedrijf. Een vondst betekent niet per definitie dat een bandenbedrijf de voorschriften niet naleeft", aldus een woordvoerder van de NVWA.

Schiphol en vakantiegangers

Het steekt Dilling dan ook dat het platform 'Stop invasieve exoten' de bandenhandel als bron van het tijgermugprobleem ziet. "De tijgermug komt niet alleen bij de bandenhandel voor, ook in Aalsmeer bij de bloemenveiling, op Schiphol en in woonwijken. Daarnaast nemen vakantiegangers de mug ongemerkt mee wanneer ze bijvoorbeeld kamperen aan een Italiaans meer. De Aziatische tijgermug vliegt met alles mee."

Dat beeld wordt bevestigd door de NVWA: "Zeer waarschijnlijk komen tijgermuggen mee met reizigers en/of vrachtverkeer die Zuid-Europa of ander continenten hebben bezocht. In grote delen van Zuid-Europa komt de Aziatische tijgermug veel voor en zijn er gevestigde populaties."

Daarnaast laat de NVWA weten dat de vondsten van de muggenexoot op bandenbedrijven de afgelopen tien jaar is afgenomen.

Andere oplossing

De eigenaar van de Asser bandenhandel heeft naast het droog opslaan van de banden nog een andere oplossing om de tijgermug te verslaan: "Ik wil elke vracht uit een risicogebied desinfecteren. Maar volgens de Nederlandse regelgeving mag dat niet. Die regelgeving schrijft voor dat dan àlle banden gedesinfecteerd moeten worden. Dat betekent dat er in plaats van 300, ruim 80.000 banden gedaan moeten worden. En ook nog door een apart bedrijf; ik mag dat niet zelf doen."