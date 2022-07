Referendum komt er niet in Drenthe, burgerforum misschien wel

Een referendum lijkt er in Drenthe niet te komen. Vooralsnog niet in ieder geval. Een burgerforum daarentegen is een stap dichterbij.

De provincie liet door een werkgroep onderzoek doen naar de voor- en nadelen van een referendum, en tegelijk is er ook gekeken naar een burgerforum (ook wel burgerpanel genoemd). Dat onderzoek is afgerond en het is nu aan de politiek of ze daar iets mee wil of niet.

Voor een referendum is niet veel animo. SP, PVV en Forum voor Democratie roepen op om een vervolg aan dat onderzoek te geven en met een voorstel voor een referendum te komen. JA21, Partij voor de Dieren en STIP zien daar ook wel wat in, maar daarmee is er geen meerderheid.

Burgerpanel

Eenzelfde voorstel, maar dan voor een burgerpanel in plaats van referendum, krijgt juist wel veel steun. Alleen VVD, CDA, ChristenUnie en Sterk Lokaal zien daar niets in. "Inwoners zijn onafhankelijk", zegt Sam Pormes (GroenLinks). "Als we onze inwoners serieus nemen is de burgerraad het beste instrument. Daarin laten ze zich gronding informeren en gaan ze op zoek naar oplossingen." Zo'n burgerforum moet een representatieve afspiegeling zijn van de inwoners van Drenthe.

De provincie werkt al met een 'Drents Panel'. Maar daarin worden de deelnemers veelal via een enquête bevraagd. Deze blijft gewoon bestaan.