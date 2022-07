Provincie gaat zich in Den Haag hard maken tegen kilometerheffing

De provincie gaat bij het kabinet aandringen om het rekeningrijden niet voor iedereen gelijk te maken. Het kabinet wil in 2030 een kilometerheffing invoeren. Hoe meer je rijdt, hoe meer je betaalt.

De plannen behelzen vooralsnog dat overal en voor ieder moment dezelfde tarieven gaan gelden. Of je nu in de file op de A10 bij Amsterdam staat of een vrijdagavond op de A37 bij Erica rijdt.