Nieuwe tentoonstelling Drents Museum: Sprezzatura - 50 jaar Italiaanse Schilderkunst

Voor de tentoonstelling zijn bijna 70 schilderijen van veertig Italiaanse meesters naar Assen gekomen. De schilderijen komen uit verschillende prominente musea en veel van de werken zijn nog nooit in Nederland getoond geweest.Met de tentoonstelling Sprezzatura wil het Drents Museum de mooiste schilderijen laten zien die in de periode 1860-1910 zijn gemaakt. Volgens conservator Willemijn Lindenhovius is dit een periode die niet erg bekend is in Nederland. “Dat is heel jammer, want het is echt waanzinnig mooi en intrigerend.”De tentoonstelling laat ook de historische context zien waarbij duidelijk zichtbaar wordt dat de kunst reageerde op de maatschappelijke ontwikkelingen.