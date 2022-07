Springkussenfestival en een zomer vol activiteiten in Assen: 'Ga buitenspelen, lekker ravotten'

Op een zonovergoten dag krioelt het van de vrolijke kinderen. Ze rennen van springkussen naar springkussen en gooien zich met de hoogste sprongen van de opblaasglijbanen af. Remco Herlaar zit in de organisatie en hij kijkt tevreden toe. "Het is warm, maar kinderen vinden het mooi, groot en ze hebben pret."

Op iedere woensdag en zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 uur staan vijf plekken in de binnenstad vol met leuke kinderactiviteiten. Elke plek heeft een eigen thema zoals het Klauterplein vol met springkussens of de Cultuurtuin waar je kindertheatervoorstellingen vindt. "Dit wordt georganiseerd door Vaart in Assen, de binnenstadsorganisatie. Het is voor toeristen, inwoners van Assen, maar ook voor mensen die niet op vakantie kunnen of gaan om zo de binnenstad ook een impuls te geven", legt Herlaar uit.