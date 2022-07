Opluchting in Peize is groot: 'Eindelijk een gebouw dat past bij het dorp'

Dat het Sporthuis in Peize er komt is al een paar weken bekend. Toch was er opluchting na het ondertekenen van het bouwcontract.

Peize -en dan vooral de voetbalvereniging- wacht al een jaar of zeven op een nieuw gebouw. De accommodatie van VV Peize is namelijk sterk verouderd, vertelt voorzitter Harm Jan Danker. "Het is zelfs een keer zo geweest dat een team hier niet wilde voetballen vanwege de conditie van de kleedkamer."

Hoewel er op materiaal moest worden bespaard, is VV Peize-voorzitter Danker zeer tevreden over het ontwerp. "Het is geworden wat we wilden", zegt hij. "Het is mooi dat dit geweldige dorp straks eindelijk over een mooie accommodatie kan beschikken. Dit is voor heel sportend Peize."