22-jarige Assenaar bedenkt app die nu 10 miljoen dollar waard is

CodeSandbox is een online app waar programmeurs hun code met elkaar kunnen delen. "In de app wordt de code uitgevoerd op het web. Zo wordt al snel de error duidelijk en kan je een verbeterde versie terugsturen", vertelt ontwikkelaar Ives van Hoorne."Ongeveer drie jaar geleden werkte ik bij Catawiki. We gingen aan het werk aan een website en op een gegeven moment kreeg ik vragen van mijn collega's. Ik had mijn laptop niet mee dus ik kon moeilijk de vragen beantwoorden. Ze stuurden me wel berichten op mijn telefoon maar ik kon niets van de code opmaken. Dus toen kwam het idee een beetje naar boven."Het gat in de markt was gevonden en CodeSandbox geboren. Het gat bleek nog groter dan verwacht. "In eerste instantie dachten we dat het niet zoveel nut zou hebben voor bedrijven. Wij keken vooral naar kleine bedrijven. Maar het blijkt dat binnen grote bedrijven, waar echt tienduizend programmeurs zitten, veel meer communicatie plaatsvindt. Die vinden dit soort apps erg handig."Dat blijkt, want inmiddels hebben bedrijven als Netflix en Uber al interesse getoond in CodeSandbox. De start-up groeit dan ook flink. Over anderhalf tot twee jaar moet het bedrijf vijf tot tien keer groter zijn dan het nu is. "We zijn nu veel mensen aan het aannemen. Een paar maanden geleden waren we nog met drie mensen, nu zijn we met zes en over negen maanden misschien wel met twaalf."