Peize krijgt er een woonwijk en mogelijk een aantal regentonnen bij

In Peize-Zuid kunnen maximaal 150 woningen worden gebouwd. Het plan wordt al jaren uitgewerkt en kan even zolang op tegenstand rekenen. Bewoners van het gebied vrezen dat de wateropvang niet goed kan worden geregeld, waardoor zij in dit natte gebied met overlast zullen kampen.

Een motie van de PvdA/GroenLinks om te onderzoeken of de Achteromweg en Oostingslaan in Peize een 30-kilometerzone kan worden, werd unaniem aangenomen. Of dat gaat lukken is maar zeer de vraag, aangezien dit idee al eerder werd afgeschoten.