Honderd asielzoekers slapen woensdagnacht in Ter Apel buiten

Een nieuw 'record' voor Ter Apel: het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht dat zo'n honderd asielzoekers de nacht van woensdag op donderdag in de buitenlucht zullen doorbrengen voor de poort van het aanmeldcentrum.

De kans is groot dat daar voor het eerst mensen bij zijn dit dat niet uit vrije wil doen: "We kunnen het niet uitsluiten", zegt COA-woordvoerder Jacqueline Engbers tegen RTV Noord.

Tot nu toe eigen keuze

Het gebeurt de laatste weken vaker dat asielzoekers voor het aanmeldcentrum in de buitenlucht slapen. Het gaat dan om hooguit enkele tientallen. Toe nu toe was dat een kwestie van eigen keuze.

In deze gevallen heeft het COA ergens in het land wel een slaapplek beschikbaar. Maar sommige asielzoekers slaan dit aanbod af, omdat ze bang zijn anders de volgende dag hun afspraak voor een gesprek met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) mis te lopen. Nu gaat het dus om zeker honderd. Engbers: "Mogelijk zelfs iets meer."

Sluiting crisisnoodopvang Drenthe

Dit lijkt mede veroorzaakt door de sluiting van crisisnoodopvang in Drenthe. Dat scheelt 225 plekken. Vijftig van hen zijn inmiddels doorgestroomd naar reguliere opvangplekken (azc's).

Het was de bedoeling dat de overgebleven asielzoekers, voor wie elders geen slaapplaats meer kon worden gevonden, overgebracht zouden worden naar de noodnachtopvang in Stadskanaal of Zuidbroek. En die laatste locatie, de Eurohal bij hotel Van der Valk, blijkt niet beschikbaar.

Dat komt omdat het COA maar in beperkte mate gebruik mag maken van deze uitwijkmogelijkheid, namelijk maximaal twee maal per week. Het is niet duidelijk of dat maximumaantal al eerder deze week is bereikt.

Aantal asielzoekers overnacht in wachtkamer IND