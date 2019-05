Cultuurcentrum Eelde-Paterswolde komt wel, maar anders dan gepland

Dat is door de initiatiefnemers van het cultuurhuis en het college van burgemeester en wethouders besloten. Zowel het pand van Ons Dorpshuis als De Notenkraker zal hiervoor worden gemoderniseerd.Hans de Graaf, wethouder accomodatiebeleid, is blij met de plannen. "We investeren in de Notenkraker als bruisend cultuurcentrum. En Ons Dorphuis krijg nog meer een echte dorpshuisfunctie. Daarmee doen we recht aan het oudste dorpshuis van Nederland.""Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor goede huisvesting van de bibliotheek. 't Punthoes, het huidige onderkomen van de bieb, is bijna veertig jaar oud en zeer gedateerd. Die huisvestingsvraag hebben we opgelost.Historische Vereniging Ol Eel, Muziekvereniging Nieuw Leven en de bibliotheek presenteerden een jaar geleden het plan. Welzijnsstichting Trias sloot zich daarbij aan. De komende vier jaar willen de organisaties activiteiten en projecten ontwikkelen voor, door en met inwoners van Paterswolde, Eelde en Eelderwolde.Wethouder Oetra Gopal (Cultuur en sociaal domein) is ook blij met de samenwerking. "Het is mooi om te zien hoe de sociaal-culturele instellingen en vrijwilligersorganisaties elkaar weten te vinden. Ik ben ervan overtuigd dat een sterk cultuuraanbod bijdraagt aan een gezonde, positieve samenleving."De aanpassing in het huisvestingsplan wordt meegenomen in de perspectievennota. Hierin worden de lijnen voor de begroting van 2020 geschetst. Hoeveel geld echt nodig is zal de komende maanden blijken. Dan wordt verder in kaart gebracht welke aanpassingen nodig zijn aan Ons Dorpshuis en de Notenkraker. Dit wordt opgenomen in de begroting voor 2020.